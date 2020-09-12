Kırklareli'nde Ulu Cami inşaatı sürüyor - Son Dakika

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Ulu Cami inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Yığman, AA muhabirine, İstasyon Mahallesi'nde 600 metrekare alana yaptırılan, bin 500 kişilik caminin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Camide iç giydirme ve ahşap ürünlerin yapılacağını aktaran Yığman, ihata duvarlarıyla etrafının çevrildiğini belirtti.

Caminin yaklaşık 5 ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Yığman, ardından hemen ibadete açılacağını kaydetti.

Camilerin medeniyetleri temsil ettiğini dile getiren Yığman, "Kırklareli'nin kapasite açısından en büyük camisi olacak. Cami inşaatında sona gelindi. Bin 500 kişilik kapasiteye sahip olacak. Hedefimiz Kırklareli'nin sembolü olacak büyük bir cami." diye konuştu.

Yığman, caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.