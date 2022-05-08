Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı

08.05.2022 13:54

Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlendi.

Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Uluslararası Binicilik Federasyonu tarafından, TK Cowboy Ranch'ın ev sahipliğinde düzenlenen 100 ve 120 kilometrelik yarışmalar longoz ormanlarında, 40, 60 ve 80 kilometrelik yarışmalar ise Istranca ormanlarında yapıldı.

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 70 binicinin katıldığı yarışmalar öncesinde atlar veteriner kontrolünden geçirildi.

Zorlu parkurlarda mücadele eden katılımcılar zaman zaman atlarını dinlendirmek için parkurda yürüdü. Bazı biniciler de derelerde atlarını dinlendirdi.

Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

TK Cowboy Ranch sahibi Turan Karaman, AA muhabirine, Türkiye'de atlı dayanıklılık sporunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ekim ayında Balkan Şampiyonası'nın düzenleneceğini anlatan Karaman, "Bu sene yapılan yarışmalarda Türkiye'de ilk defa 120 kilometre tamamlandı. Artık ülkemizde 120 kilometrede atlar koşabilecekler. Dünya tarihinde ilk kez Karadeniz sahilinde atlar koştu. Bu ülkemiz için çok onur verici bir gelişme. Buraya sporcu, hakem ve veteriner olarak katılan sayısı yaklaşık 100 kişi. Bu yarışmada kalifiye olan iki sporcumuz ve atı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için ilk kalifikasyonlarını tamamladılar." diye konuştu.

Kırklareli'nde Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı
Kırklareli'nde Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı
Kırklareli'nde Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı
Kırklareli'nde Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı
Kırklareli'nde Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları' yapıldı - Son Dakika


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