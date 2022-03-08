Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'nde üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanına satacağız." dedi.

Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında inşa edilen merkezin açılış töreninde, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Kırklareli'nin son günlerde birçok alanda öncü rol oynadığını ifade eden Bilgin, örnek bir projeye imza attıklarını belirtti.

Dezavantajlı vatandaşların da merkezde üretim yapacağını aktaran Bilgin, kadınların ürettikleri ürünlerin E-ticaret üzerinden de satılarak hem ülke hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Üreten ve geliştiren kadınların daha da artacağını kaydeden Bilgin, şunları kaydetti:

"Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'nde üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanına satacağız. ABD'ye de satacağız, Japonya'ya da satacağız. Sattığımızı Türkiye'nin tüm illerine göstereceğiz. Kırklareli olarak son dönemde her konudaki öncü rolümüzü bu konuda da göstereceğiz. Göreceksiniz bu proje reklam amaçlı değil sürdürülebilir.

Sadece günü kurtarmak için değil geleceğe dönük Türkiye'de örnek bir proje olacak. Sosyal yardımlaşma vakıflarının yardım modellemesinde hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda proje değişikliğine neden olacak, hem de Türkiye'deki kadınlarımızın gerçek manada özgürlüklerini, kişiliklerini ve kimliklerini ve üretmelerini psikolojik ve sosyolojik yönden güçlü olduklarını ortaya koyacak proje olacaktır."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de projenin ve merkezin hayırlı olmasını diledi.

Kadın Kooperatifi Başkanı Necla Kavaz ise kadınlara üretme, geliştirme ve pazarlama imkanın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Bilgin ve beraberindekiler, konuşmaların ardından merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.