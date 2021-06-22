KIRKLARELİ - "Umutlu Kadınlar Üretiyor" Projesi kapsamında kadınlara eğitim veriliyor - Son Dakika

Olmaz denilen şey oluyor! Ali Koç'tan Sergen'e sürpriz telefon

Yine aynı ilimiz yine aynı görüntü! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Umutlu Kadınlar Üretiyor" Projesi kapsamında dezavantajlı kadınların iş hayatına atılmaları amacıyla eğitim veriliyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Fuar Alanında gerçekleştirilen eğitime katılarak, eğitimler ile dezavantajlı kadınların hayatın içerisinde daha aktif rol almasını sağlayacaklarını söyledi.

Kadınların üretmesini ve hayatın her alanında olmalarını sağlamak için bu tür projeler yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, günümüzde üretmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Eğitimlere katılan kadınlara teşekkür eden Bilgin, "Hayatı anlamlı kılan şey üretmektir. Dolayısıyla benim her zaman söylediğim bir şey vardır, bir her zaman sıfırdan büyüktür. Bir kişinin hayatına dokunabilirsek bu manada biz bu işi başarmışız demek. Bu proje ile biz bir kişinin hayatına değil çok kişinin hayatına dokunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı kolaylaştırılmayı amaçladıklarını ifade eden Bilgin, genç işsizliğinin azaltılmasına, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sunmayı istediklerini anlattı.

Eğitimlerin ardından kadınların üretimi ve ürettikleri ürünlerin satışına yönelikte çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bilgin, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Serkut Kızanlıklı tarafından iki gün sürecek eğitimler başladı.