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Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi eğitimleri başladı - Son Dakika

Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi eğitimleri başladı

22.06.2021 18:40

- Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi eğitimleri başladı Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verilmeye başladı.

- Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi eğitimleri başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verilmeye başladı.

Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğince yürütülen "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim başladı. Kırklareli İl Özel İdaresi Fuar Alanında başlayan eğitimde Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin katılım sağladı.

Kadınların iş hayatına atılımları amaçlanan projede Vali Osman Bilgin, kadınların hayatın içerisinde daha aktif rol almasını sağlayacaklarını vurgulayarak, "Hayatı anlamlı kılan şey üretmektir. Dolayısıyla benim her zaman söylediğim bir şey vardır, bir her zaman sıfırdan büyüktür. Bir kişinin hayatına dokunabilirsek bu manada biz bu işi başarmışız demek. Bu proje ile biz bir kişinin hayatına değil çok kişinin hayatına dokunmayı hedefliyoruz" dedi.

Dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı kolaylaştırılmayı amaçladıklarını belirten Bilgin, "Birlikte hareket etme kültürü değerli eğitmenimizin söylediği kooperatifçilik kültürü gibi kültürü ülkemizde esasen olumlu örnekleri çok az görüyoruz ama bu rağmen bu kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. İlimizde de bu anlamda çok önemli örnekler var. Son dönemde kooperatifçilik ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Bu manada bu sürecin sonrasında da özellikle şuanda lavanta üreticilerini bir araya getirdik ve onları kooperatif altında toplayarak faaliyetlerini organize bir şekilde yürütülmelerini sağlıyoruz. Bu projeyle de yine aynı şekilde üreten kadınlarımız el işi ürünleri com diye kısa bir daha doğrusu wep sitesi oluşturarak orada satış yönetimi ve satış iş ve işlemlerini yürüyor yine kadınlarımız. Bu projenin yine aynı şekilde bu site üzerinden biraz daha geliştirilerek yine satışlar yapılacak bu yapılan projenin sürdürülebilirliği de sağlanmış oluyor. İnşallah bu süreç bu şekilde devam eder. Hayırlısıyla hayırlı bir şekilde toplum sağlığı açısından da önemli sıkıntıları ortadan kaldıran bir süreç yaşayarak artık normale döneriz inşallah. Özellikle bu projenin yürütücüsü ve koordinatörleri ve destek veren tüm kurumları kurum yöneticileri, çalışanları hepsinden önemlisi siz çok değerli kursiyerlerimizi ve umutlu kadınlarımızı tebrik ediyorum. İyiki varsınız umutlarımızı kaybetmeyelim. Umudun kaybedildiği an yaşam sona eriyor. Her daim umutlu olalım. Sizlerde o umudu görüyoruz gözleriniz de umut var. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra eğitmen Serkut Kızanlıklı tarafından, 2 gün sürecek olan eğitim başlatıldı.

Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi eğitimleri başladı
Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi eğitimleri başladı
Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi eğitimleri başladı
Kırklareli'nde Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi eğitimleri başladı

Trakya Bölgesi, Osman Bilgin, Kırklareli, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesi eğitimleri başladı - Son Dakika


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