Kırklareli'nde "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici, başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli'nin çok huzurlu bir kent olduğunu belirten Ekici, huzurun sağlanması için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.