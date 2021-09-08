Kırklareli'nde üniversite öğrencileri "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında bilgilendirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde üniversite kaydı için kampüse gelen öğrenciler polis ekiplerince "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde stant kuruldu.

Terörle mücadele, toplum destekli, narkotik, asayiş, güvenlik şube ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, kayıt yaptıran öğrencilere yönelik terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, gençlerin terörle mücadele alanında halkın desteğini almak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulundu.

Ekipler, ilk ders haftasında da bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.