Kırklareli'nde üniversite öğrencileri otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Kırklareli'nde üniversite öğrencileri otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu

7 saat önce

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Kırklareli'nde memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu, System.String[]

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Kırklareli'nde memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından, memleketlerine gidebilmek için Kırklareli Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali'ndeki otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Bazı öğrenciler internet siteleri üzerinden otobüs bileti alırken, bazıları yazıhanelerin önünde kuyruk oluşturdu.

Bilet bulabilen öğrenciler valizlerini otobüslerin bagajlarına koyarak otobüsteki yerlerini alırken, bilet bulamayan öğrencilerin otogardaki bekleyişleri sürüyor.

KLÜ Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Hülya Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil nedeniyle hem hüzünlü hem de mutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'ye de sirayet etmesinden endişe duyduğunu belirten Çakır, "Memleketime dönebilmek için dün gece bilet aldım. Virüs nedeniyle hüzünlüyüm ama ailemi göreceğim için de sevinçliyim. Bilet bulmakta çok zorluk çektik. Memleketim Adıyaman'a gideceğim. Tatil, tam sınav haftasına denk geldi. Sınava çalışmıştık ama kısmet böyleymiş. Geldikten sonra sınavlarımıza devam edeceğiz." dedi.

KLÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Samet Aytan da bilet bulabilmesi halinde memleketine giderek ailesine kavuşmak istediğini dile getirdi.

Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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