Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Üniversitelilerin "Kar Topu Savaşı"

Kırklareli'nde Üniversitelilerin "Kar Topu Savaşı"

32 dakika önce

Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup, kar topu oynadı.

Kırklareli'nde Üniversitelilerin
Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup, kar topu oynadı.


Sosyal paylaşım sitelerinden "kar topu savaşı" çağrısına cevap veren yaklaşık bin kişi, Festival Alanı'nda toplandı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan grup kar topu oynadı, yokuştan kaydı.

Üniversite öğrencisi Mehmet Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak bir araya geldiklerini söyledi.

Kente kar yağmasıyla beraber eğlenmek amacıyla toplandıklarını belirten Saygılı, etkinlikte, bazı öğrencilerin ateş yakarak ısındığını, bazılarının kar topu savaşı yaptığını bazılarının ise yokuştan kaydığını anlattı.

Eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirten Saygılı, katılanlara teşekkür etti.

Öte yandan, bölgede yoğun kar yağışı devam ederken Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Mahyatepe mevkisinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Kırklareli, Kar, Güncel
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