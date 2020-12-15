Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Güvenlik güçleri de 4 litre sahte içkiye el koydu.

Ürettiği içkiden tüketen N.Ö. bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine getirilen N.Ö'nün zehirlendiği tespit edildi.

İddiaya göre, Kırıkköy köyünde N.Ö. internetten satın aldığı etil alkol ile 5 litre sahte içki üretti.

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