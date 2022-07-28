Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı

28.07.2022 12:35
Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayan genç ve gencin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede tutuklandı.

Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayan genç ve gencin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede F.P. (17) üvey babası O.F. ile tartıştı. Daha sonra F.P. üvey babasını bıçaklayarak kaçtı. F.P'nin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede A.M. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalanmıştı.

Yalanan dede ve genç gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan genç ve dede sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Genç F.P. ve gencin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi tutuklandı Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi tutuklandı Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren gencin dedesi de gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheliye küfür: Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:03:50. #1.11#
SON DAKİKA: Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement