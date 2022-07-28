Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede F.P. (17) üvey babası O.F. ile tartıştı. Daha sonra F.P. üvey babasını bıçaklayarak kaçtı. F.P'nin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen dede A.M. Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üvey babasını bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika

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