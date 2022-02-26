Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi

26.02.2022 10:46
Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, G.S. ve İ.T.'nin peçete ile bir şeyler attığını gördü. Daha sonra şüphelilerin attığı peçeteyi inceleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde tespit etmesi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Pehlivanköy, Uyuşturucu, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:52:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement