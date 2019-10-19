Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi

Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi

1 saat önce

Babaeski ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi, System.String[]

Babaeski ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu öğütme makinesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyünde asayiş kontrolü sırasında E.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücü E.A. ve yanındaki A.A.'ya üst araması ile GBT sorgulaması yaptı.

A.A.'nın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığını tespit eden ekipler, otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde esrarı öğütme makinesi buldu.

Gözaltına alınan A.A'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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