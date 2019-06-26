Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, M.A, A.A, A.B, B.D, A.K. ve Ö.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:11 Kaynak: AA
jandarma, uyuşturucu madde ticareti, operasyon, kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]