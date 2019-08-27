Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.
Ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli C.A, İ.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Ev ve araçlarında yapılan aramada 36 gram esrar ele geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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