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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Kırklareli'nde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde jandarma ekipleri metruk binada uyuşturucu kullanan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Metruk binaya operasyon düzenleyen ekipler, C.E. O.E. M.K ve Y.Y'yi uyuşturucu kullanırken suç üstü yakaladı.

Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden 9 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.E'nin basit yaralama suçundan aranması tespit edildi.

Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan O.E. M.K ve Y.Y. jandarma komutanlığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

C.E'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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