Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde uyuşturucu imal eden ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.