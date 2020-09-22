Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde uyuşturucu imal eden ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelileri tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:33 - Kaynak: AA
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