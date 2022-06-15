Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

15.06.2022 14:13
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili H.T., M.K., T.İ., C.M., B.K., K.Ö., D.K., D.D., M.K. ve U.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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