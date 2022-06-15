Operasyonla ilgili H.T., M.K., T.İ., C.M., B.K., K.Ö., D.K., D.D., M.K. ve U.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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