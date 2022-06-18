Alınan bilgiye göre, 15 Haziran tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika

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