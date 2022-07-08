Ekipler İ.H, N.B. ve Ö.Ç'nin ikametlerinde yaptığı aramada, 9.27 gram metamfetamin, 15.59 gram esrar, 33 gram skunk, bir miktar uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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