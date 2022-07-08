Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

08.07.2022 09:04
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler İ.H, N.B. ve Ö.Ç'nin ikametlerinde yaptığı aramada, 9.27 gram metamfetamin, 15.59 gram esrar, 33 gram skunk, bir miktar uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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