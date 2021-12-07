Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler şüphelilerin üst aramasında da 20 gram bonzai ile silah buldu.

Ekipler şüpheli F.B, S.A. ve İ.K'nın içerisinde olduğu otomobilde arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul 'dan Babaeski'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine Nacak köyünde trafik uygulaması yaptı.

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