Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramada 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç, Y.E.G. ve O.G. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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