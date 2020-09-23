Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Aramada 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili E.Ç, Y.E.G. ve O.G. gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:57 - Kaynak: AA
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