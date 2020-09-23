Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramada 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ç, Y.E.G. ve O.G. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Uyuşturucu, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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