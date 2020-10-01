Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda 447 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.

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