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Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı

10.02.2022 15:29
Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 şüpheli ile hırsızlık olaylarına karışan 11 zanlıyı tespit etti.

Şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, havalı tabanca, çalıntı motosiklet ile bin 475 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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