Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor

15.06.2022 11:07
Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor

Kırklareli'nde düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.

Kırklareli'nde düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.

Kentte özellikle buğday, arpa, ayçiçeği ekilmeyen bölgelerde üzümsü meyve alanları oluşturulmaya başlandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yoğun olarak Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde son 5 yılda 1055 dekar alan üzümsü meyvelerle tarıma kazandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgede özellikle aronyanın üretim alanlarının genişlediğini söyledi.

İki yıl önce 250 dekar olan aronya ekim alanının önce 550, daha sonra da 850 dekara çıktığını ifade eden Aksoy, yaban mersininin son iki yıla göre 26 kat artışla 260 dekara, ahududunun 10 kat artışla 30 dekara çıktığını bildirdi.

Türkiye'de aronya ekim alanında zirve kent Kırklareli

Türkiye'de en fazla aronya ekili alanın 850 dekarla Kırklareli'nde bulunduğunu belirten Aksoy, kentin özellikle Istranca bölgesi ikliminin üzümsü meyve üretimine elverişli olduğunu kaydetti.

Hububat ekimi yapılamayan alanlarda çiftçileri üzümsü meyve üretmeleri için yönlendirdiklerini dile getiren Aksoy, "Aronyayla ilgili bizim burada hem paketleme hem kurutma hem de aronya çayıyla ilgili bir çalışmamız var. Üreticilerimiz tüccarlarla beraber bu işi yapmaya başladılar." diye konuştu.

"Üretimi buğday, arpaya göre daha kolay"

Yetiştiricilerin üretimi hububata göre daha kolay olan üzümsü meyvelere yöneldiğini anlatan Aksoy, yüksek antioksidan değerleri nedeniyle bu meyvelerin yurt içi ve dışından ilgi gördüğünü vurguladı.

Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırklareli'nde buğday, arpa, ayçiçeği ekilmeyen 1055 dekar alanı aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlenle tarıma kazandırdık???????. Bakanlığımız yüzde 50 hibe destekleri veriyor.

Biz üreticilerimizin üzümsü meyveler grubunda Trakya'da, Kırklareli'nde özellikle Istranca bölgesinde bu ürünlerin çok yetiştiğini görmelerini göstermek istiyoruz. Eğer alanlarımız artarsa, üretim miktarımız da artarsa hem toplu bir şekilde ihracat hem de toplu bir şekilde depolama, paketleme imkanımız olacak."

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor - Son Dakika

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