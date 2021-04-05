Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı - Son Dakika

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

05.04.2021 16:05

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı Kentte vaka sayıları artıyor, vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirgin Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde denetimlerde arttı Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen korona virüs vaka...

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

Kentte vaka sayıları artıyor, vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirgin

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde denetimlerde arttı

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı bir önceki haftaya oranla arttan ilk 5 il arasında yer alan Kırklareli'nde denetimler artarken vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirginliği de arttı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Kırklareli vaka sayısı geride kalan haftaya göre yüzde 75 arttı.

Geçen hafta Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e yükseldi. Bu verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı olan iller arasında ilk 5'inci sırada yer alan Kırklareli'nde denetimler arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerleri ve araç denetimlerini arttırdı.

Kentin en işlek caddelerinden İstasyon caddesinde bulunan kafe ve restoranlar ekiplerce denetlendi. Denetimlerde vatandaşların masalarda toplu halde oturmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vakaların artmasına rağmen kenttin en işlek caddelerinde maske takmadıkları ve bazı vatandaşların yasak olan caddelerde sigara içtiği gözlemlenirken, denetim ekipleri tarafından kuralları ihlal eden vatandaşlar önce uyarıldı daha sonra ceza uyguladı.

Kentte vakaların artmasıyla endişelerinde arttığı gözlemlenirken kafe işletmecisi Mustafa Yılmaz, kafesinde gerekli uyarıların yapıldığını dile getirerek, "İşletmemizde girişlerde müşterilerimizin HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Yeni gelen genelgeye göre müşterilerimizin oturma planına göre uyarıyoruz. Bir masada sadece 2 müşterimiz oturuyor. Sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de otoban gişelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

Koronavirüs, Kırklareli, 27 Mart, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı - Son Dakika


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