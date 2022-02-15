KIRKLARELİ - Vaka yoğunluğuna rağmen Kovid-19 tedbirlerine uyulmuyor - Son Dakika

Son açıklanan verilere göre Türkiye'de her 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü illerden Kırklareli'nde, kent sakinlerinin çoğunluğunun tedbirlere uymadığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 29 Ocak-4 Şubat'ta her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller arasında Kırklareli 1489,2 ile yer aldı.

Kırklareli'nde önceki hafta her 100 bin kişide 1214,42 oranında vaka bulunuyordu.

İnsan yoğunluğu bakımından kentin işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde bazı vatandaşların vaka oranının artmasına rağmen kurallara riayet etmediği görüldü.

Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içilmesi yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar, bu kurala da uymuyor.

Bazıları maskesini çenesine ya da burnunun altına indirirken, az bir kesim tedbirlere uygun hareket ediyor.

"İnsanlara baktığımızda 3'te 2'si maske takmıyor"

Kent sakinlerinden Umut Zamir, AA muhabirine, salgının yayılmasındaki en büyük sebeplerden birinin maske kullanılmaması olduğunu, vatandaşların aşılarını olduktan sonra salgın bitmiş gibi maske takmadıklarını söyledi.

Vakaların artmasından endişe duyduğunu belirten Zamir, "İnsanlara baktığımız zaman 3'te 2'si maske takmıyor. Bu büyük bir sıkıntı. Omicron varyantı hafif olsa da aslında ölümcül de olabilir. İnsanlar kurallara mutlaka riayet etmeli." dedi.

Esnaf Ziya Yılmaz da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığını dile getirdi.

Vakalar arttığı için yeniden kapanma süreci yaşamak istemediklerini aktaran Yılmaz, "Zaman zaman işletmeye maskesiz giren müşterileri uyarıyoruz. İnsanlar pek dinlemiyor. Bazılarını uyarıyoruz, ters tepkiler veriyor. Biz de söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Kurallara uyalım, maskesiz gezmeyelim. Temasın olmamasına da dikkat edelim." diye konuştu.