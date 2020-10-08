Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı - Son Dakika

Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı

08.10.2020 10:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Trakya'da bulunan Kırklareli'nde, bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için halı, naylon ve karton kutularla örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Trakya'da bulunan Kırklareli'nde, bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için halı, naylon ve karton kutularla örttü.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte bazı vatandaşlar, araçlarını, doludan korumak için alışveriş merkezlerinin otoparkları ile apartmanların balkon altlarına bıraktı.

Kent sakinlerinden Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alarak aracının doludan zarar görmemesi için üzerini halıyla örttüğünü söyledi.

Muzaffer Kuruş ise otomobilini alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığını ifade etti.

Bazı araçların üzerinin de doludan zarar görmemesi için naylon ve karton kutularla örtüldüğü gözlendi.

Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı
Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı
Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı
Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar araçları için dolu önlemi aldı - Son Dakika

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