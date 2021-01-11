KIRKLARELİ - Vatandaşlar Kovid-19'a karşı Karagöz karikatürleriyle uyarılıyor - Son Dakika

Kırklareli'nde sağlık çalışanları, karikatürlerle vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaya çağırıyor.

Sağlık çalışanları, sağlık müdürlüğü ve tarihi gar binası duvarına, gölge oyununun önemli tiplemesi olan ve Kırklarelili olduğu belirtilen Karagöz'ün yer aldığı karikatürler çizdi. Karikatürlere Trakya şivesi ile mesajlar yazılarak dikkat çekici hale getirildi.

Karikatürlerin çizimini tamamlayan sağlık ve filyasyon ekipleri, Trakya ağzı ile vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

"Sanat ve sağlığı buluşturduk"

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, duvar resimleri ile hem sanatı hem de sağlığı buluşturarak dikkat çektiklerini söyledi.

Sağlıkla ilgili mesajlara, Trakya şivesindeki gibi "h" harfini yutarak mizahi bir anlayış getirmeye çalıştıklarını ifade eden Cerit, şunları kaydetti:

"Karagöz özellikle kültürümüzün değişmez bir öğesi, Kırklareli ile illiyet bağı var. Evde izolasyonda hareketsiz kalınmaması hem de salgın tedbirlerine dikkat çekmek istedik. Hem korona ile hem de buzdolabı ile aranıza mesafe koyun, diye mesajlarımızı iletmiş olduk. Vatandaşlarımız görünce şaşırıyorlar. H harfinin yutularak 'emşireler', 'ekimler' gibi konuşulması biraz hoşlarına gidiyor."

Cerit, koruyucu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduklarını sözlerine ekledi.

Sağlık personeli Cihangir Bayburtluoğlu ise geleneksel Türk gölge oyununun en önemli figürlerinden Karagöz'ü, salgın ile alakalı bir karikatür ile resmederek mesajlar verdiklerini ifade etti.