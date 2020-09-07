Kırklareli'nde vatandaşlar sarp kayalıkta otlanan inek için seferber oldu - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yem bulmak için dik kayalıkları tercih eden ineği gören vatandaşlar, ineği güvenli alana yönlendirmeye çalıştı.

Karadeniz kıyısında bulunan İğneada beldesinde sürüden ayrılan bir inek, yem bulmak için sarp kayalıkların olduğu bir yere indi.

Dik kayalıklarda otlanan ve düşme tehlikesi yaşayan ineği gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

İneği bulunduğu yerden kurtarmak isteyen vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Kayalıklardaki otlarla bir süre beslenen inek, vatandaşların sesleri üzerine bulunduğu yerden yukarı doğru tırmanarak güvenli bir alana çıktı.