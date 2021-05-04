Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil