Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

15.09.2021 01:50
Kırklareli'nde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu

Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları ve karantinadaki vatandaşların taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları ve karantinadaki vatandaşların taleplerine göre yardım götüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

İstasyon caddesinde Türk Kızılay Kırklareli Şubesince düzenlenen kampanyada, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi'nde birçok gönüllü kan bağışlayabilmek için sıraya girdi.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu Saha Koordinatörü Berna Hüsman, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını, bu yüzden Türk Kızılayın düzenlediği kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

C¸ok sayıda gönüllünün kan bağışında bulunduğunu anlatan Hüsman, bağışlanan bir ünite kan ile insanların hayatlarının kurtulabildiğine dikkati çekti. Hüsman, kan bağışı kampanyalarına katkı sağmaya devam edeceklerini bildirdi. AA

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Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kırklareli'nde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' gönüllüleri Türk Kızılaya kan bağışında bulundu - Son Dakika


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