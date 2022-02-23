Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi

23.02.2022 09:31
Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışlardan zarar gören köprü onarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışlardan zarar gören köprü onarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyüne ulaşımın sağlandığı Ergene Nehri üzerindeki köprünün bir ayağının bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede önlem alarak yükselen nehir sularının çekilmesinin ardından toprak kayması yaşanan bölgede zemin güçlendirme çalışması yaptı.

Çalışma nedeniyle köprüdeki trafik geçici süre tek şeritten sağlandı.

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Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi - Son Dakika


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