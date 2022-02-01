Kırklareli'nde yağmur etkili oldu - Son Dakika

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Kırklareli'nde yağmur etkili oldu

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili olaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde beklenen sağanak yağış etkisini gösteriyor. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.