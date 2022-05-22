Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin İnece Beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Belediye parkındaki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, etkinlikte, yapılan dualarının kabul olmasını diledi.

Yağmurun dualarının köy ve beldelerde geleneksel hale getirildiğini ifade eden Vardar, vatandaşların yağmur ve şükür duasıyla birbirlerine kenetlendiğini ifade etti.

Vardar, duaya katılanlara teşekkür etti.