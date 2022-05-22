Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

22.05.2022 14:26
Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin İnece Beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kırklareli'nin İnece Beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Belediye parkındaki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, etkinlikte, yapılan dualarının kabul olmasını diledi.

Yağmurun dualarının köy ve beldelerde geleneksel hale getirildiğini ifade eden Vardar, vatandaşların yağmur ve şükür duasıyla birbirlerine kenetlendiğini ifade etti.

Vardar, duaya katılanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 'Ne kadar gerçek, ne kadar sanal' konferansı yapıldı Kırklareli'nde 'Ne kadar gerçek, ne kadar sanal' konferansı yapıldı Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı Kırklareli'nde çiftçilere 1,5 ton fasulye tohumu dağıtıldı
Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Kırklareli, İnece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:33:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement