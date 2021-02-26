Kırklareli'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü - Son Dakika

Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Şükrüpaşa köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli 'nde yakalanan 12 yabancı uyruklu, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye 'ye gönderildiklerini iddia etti.

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