Kırklareli'nde yakalanan 13 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini öne sürdü - Son Dakika

Yabancı uyruklular, ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 sığınmacıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Demirköy ilçesinin Sislioba köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

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