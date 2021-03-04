Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü - Son Dakika

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli'nde yakalanan 15 düzensiz göçmen, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

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