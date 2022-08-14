Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

14.08.2022 17:17

Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildiKIRKLARELİ Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderilerek havayolu ile sınır dışı edildi.

Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

KIRKLARELİ Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderilerek havayolu ile sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul'a sevk edildi. Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan'a gönderildi.

YORUMLAR
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227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Kaynak: İHA

Kırklareli, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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