Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde iki grup halinde otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi.

Kaynak: İHA

Afganistan, Kırklareli, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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