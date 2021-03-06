Kırklareli'nde yakalanan 35 sığınmacı Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü - Son Dakika

Kırklareli'nde yakalanan 35 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesinin Ahmetler ve Tatlıpınar köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, Irak, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu 35 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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