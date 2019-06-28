Kırklareli'nde yangın
1 saat önce
Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'nde bir ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi
Asilbeyli Caddesinde Ayhan Sil'e ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ağılda maddi hasar oluştu.
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