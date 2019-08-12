Kırklareli'nde yangın
1 saat önce
Kırklareli'nin Değirmencik köy mezarlığında çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.
Kırklareli'nin Değirmencik köy mezarlığında çıkan yangında ağaçlar zarar gördü. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, köy mezarlığında kuru otların alev alması sonucu yangın çıktı.
Yangın köylülerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, çok sayıda ağaç zarar gördü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkma sebebine ilişkin çalışma başlattı.
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