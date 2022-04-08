Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu

08.04.2022 11:25
Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde çıkan yangında 156 küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde çıkan yangında 156 küçük ve büyükbaş hayvanı telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulundu.

Vali Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile yaklaşık 7 ay önce ağılında yangın çıkan Kemal Borazan'ı ziyaret etti.

Vali Bilgin, Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 28 küçükbaş hayvanı Borazan'a teslim etti.

Borazan, yangında 149 küçükbaş ile 7 büyükbaş hayvanın yangında telef olduğunu söyledi.

Kendisine sahip çıkan Vali Bilgin'e teşekkür eden Borazan, hayvan besiciliğine kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde Millet Bahçesi çalışmaları başladı Kırklareli'nde Millet Bahçesi çalışmaları başladı Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Osman Bilgin, Kırklareli, Tarım, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye 28 hayvan desteğinde bulunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement