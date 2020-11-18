Kırklareli'nde yaralı şahin, tedavi altına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.

Koruma altına alınan şahin gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.