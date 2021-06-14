Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 56 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 5 ayrı bölgede yaptıkları araştırmada yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan, Cezayir, Pakistan ve Irak uyruklu 56 kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.