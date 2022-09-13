Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

13.09.2022 08:28
Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 10 araçta Suriye ve Fas uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı Kırklareli'nde 146 düzensiz göçmen yakalandı, 25 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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