Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

28.09.2022 09:12
Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Suriye uyruklu M.E. ile E.B. yönetimindeki araçlarda 19 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti
Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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