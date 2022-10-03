Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2022 13:09
Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 149 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Eylül tarihlerinde il genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 araca da el konuldu.???????

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Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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