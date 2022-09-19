Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

19.09.2022 14:01
Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 151 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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